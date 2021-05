Michigan's Jalen Mayfield, Nico Collins, Ambry Thomas selected in third round of NFL Draft

Paul Sancya/AP

Posted at 9:04 AM, May 01, 2021

2021 NFL Draft Selections

By The Associated Press SECOND ROUND 33. Jacksonville, Tyson Campbell, cb, Georgia. 34. N.Y. Jets, Elijah Moore, wr, Mississippi. 35. Denver (from Atlanta), Javonte Williams, rb, North Carolina. 36. Miami (from Houston), Jevon Holland, cb, Oregon. 37. Philadelphia, Landon Dickerson, c, Alabama. 38. New England (from Cincinnati), Christian Barmore, dt, Alabama. 39. Chicago (from Carolina), Teven Jenkins, ot, Oklahoma State. 40. Atlanta (from Denver), Richie Grant, s, UCF. 41. Detroit, Levi Onwuzurike, dl, Washington. 42. Miami (from N.Y. Giants), Liam Eichenberg, ot, Notre Dame. 43. Las Vegas (from San Francisco), Trevon Moehrig, s, TCU. 44. Dallas, Kelvin Joseph, cb, Kentucky. 45. Jacksonville (from Minnesota), Walker Little, ot, Stanford. 46. Cincinnati (from New England), Jackson Carman, ot, Clemson. 47. L.A. Chargers, Asante Samuel Jr., cb, Florida State. 48. San Francisco (from Las Vegas), Aaron Banks, g, Notre Dame. 49. Arizona, Rondale Moore, wr, Purdue. 50. N.Y. Giants (from Miami), Azeez Ojulari, de, Georgia. 51. Washington, Samuel Cosmi, ot, Texas. 52. Cleveland (from Chicago through Carolina), Jeremiah Owusu-Koramoah, lb, Notre Dame. 53. Tennessee, Dillon Radunz, ot, North Dakota State. 54. Indianapolis, Dayo Odeyingbo, de, Vanderbilt. 55. Pittsburgh, Pat Freiermuth, te, Penn State. 56. Seattle, D’Wayne Eskridge, wr, Western Michigan. 57. L.A. Rams, Tutu Atwell, wr, Louisville. 58. Kansas City (from Baltimore), Nick Bolton, lb, Missouri. 59. Carolina (from Cleveland), Terrace Marshall Jr., wr, LSU. 60. New Orleans, Pete Werner, lb, Ohio State. 61. Buffalo, Carlos Basham Jr., de, Wake Forest. 62. Green Bay, Josh Myers, c, Ohio State. 63. Kansas City, Creed Humphrey, c, Oklahoma. 64. Tampa Bay, Kyle Trask, qb, Florida. THIRD ROUND 65. Jacksonville, Andre Cisco, s, Syracuse. 66. Minnesota (from N.Y. Jets), Kellen Mond, qb, Texas A&M. 67. Houston, Davis Mills, qb, Stanford. 68. Atlanta, Jalen Mayfield, g, Michigan. 69. Cincinnati, Joseph Ossai, lb, Texas. 70. Carolina (from Philadelphia), Brady Christensen, ot, BYU. 71. N.Y Giants (from Denver), Aaron Robinson, cb, UCF. 72. Detroit, Alim McNeill, dt, North Carolina State. 73. Philadelphia (from Carolina), Milton Williams, dt, Louisiana Tech. 74. Washington, Benjamin St-Juste, cb, Minnesota. 75. Dallas, Osa Odighizuwa, dt, UCLA. 76. New Orleans (from N.Y. Giants through Denver), Paulson Adebo, cb, Stanford. 77. L.A. Chargers, Josh Palmer, wr, Tennessee. 78. Minnesota, Chazz Surratt, lb, North Carolina. 79. Las Vegas (from Arizona), Malcolm Koonce, de, Buffalo. 80. Las Vegas, Divine Deablo, s, Virginia Tech. 81. Miami, Hunter Long, te, Boston College. 82. Washington, Dyami Brown, wr, North Carolina. 83. Carolina (from Chicago), Tommy Tremble, te, Notre Dame. 84. Dallas (from Philadelphia through Indianapolis), Chauncey Golston, de, Iowa. 85. Green Bay (from Tennessee), Amari Rodgers, wr, Clemson. 86. Minnesota (from N.Y. Jets through Seattle), Wyatt Davis, g, Ohio State. 87. Pittsburgh, Kendrick Green, c, Illinois. 88. San Francisco (from L.A. Rams), Trey Sermon, rb, Ohio State. 89. Houston (from Carolina through Cleveland), Nico Collins, wr, Michigan. 90. Minnesota (from Baltimore), Patrick Jones II, de, Pittsburgh. 91. Cleveland (from New Orleans), Anthony Schwartz, wr, Auburn. 92. Tennessee (from Green Bay), Monty Rice, lb, Georgia. 93. Buffalo, Spencer Brown, ot, Northern Iowa. 94. Baltimore (from Kansas City), Ben Cleveland, g, Georgia. 95. Tampa Bay, Robert Hainsey, ot, Notre Dame. Compensatory Selections 96. New England, Ronnie Perkins, de, Oklahoma. 97. L.A. Chargers, Tre’ McKitty, te, Georgia. 98. Denver (from New Orleans), Quinn Meinerz, c, Wisconsin-Whitewater. 99. Dallas, Nashon Wright, cb, Oregon State. 100. Tennessee, Elijah Molden, s, Washington. 101. Detroit (from L.A. Rams), Ifeatu Melifonwu, cb, Syracuse. 102. San Francisco, Ambry Thomas, cb, Michigan. 103. L.A. Rams, Ernest Jones, lb, South Carolina. 104. Baltimore, Brandon Stephens, cb, SMU. 105. Denver (from New Orleans), Baron Browning, lb, Ohio State.

